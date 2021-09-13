Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs ile mücadele son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.

DELTA VARYANTINA DİKKAT

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan korona virüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta. İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

AŞI OLANLARA UYARI

Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz. İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle korona virüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.

5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ

Dikkat edilmesi gereken 5 semptom ise yüksek ateş, titreme, devamlı öksürük, koku kaybı, tat kaybı olarak belirtilirken, Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise; baş ağrısı, olağandışı yorgunluk, boğaz ağrısı, bilinçte bulanıklık, deri döküntüsü, ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler, kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları, nefes darlığı, göğüs ağrıları ve son olarak kas ağrıları olarak belirtildi.

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım korona virüsten hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım babasının ölümüyle yıkıldı. Salkım, "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı Bingöl'de korona virüse yakalanan ve hamile olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, “Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından korona virüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Ailesiyle korona virüse yakalandı! İlk sözü aşı olun oldu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde anne ve babasıyla korona virüs tedavisi gören Bedia Aşankeleş, aşı olmadığı için çok pişman olduğunu belirterek, aşı çağrısında bulundu.