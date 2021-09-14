Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bebek düşünen çiftlerin Covid-19'a karşı önce mutlaka tam doz aşılanması gerektiğini belirtti. Pabuççu, "Koronavirüse karşı aşılanmanın, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok" dedi. Son dönemde hamile kadınlar içerisinde vakaların artmaya başladığını dile getiren Pabuçcu, anne adaylarının asla aşı karşıtı olmaması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Covid-19 aşıları sayesinde dünyada milyara yakın insan ölümden kurtuldu. Bu bilimsel olarak çok net bir şekilde ortaya kondu" dedi. Aynı zamanda özel bir tüp bebek merkezi sorumlusu da olan Pabucçu, kendilerine başvuran bazı kişilerin, aşı olurlarsa tüp bebek tedavilerinin aksayacağıyla ilgili endişeler taşıdığını, bunun doğru olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bebek düşünen çiftler, gebelikten önce mutlaka tam doz aşılarını olmalı. Çünkü Covid-19'a yakalanan insanlarda, yumurta sayısı, döllenme ve gebelik oranı çok düşüyor. Ayrıca gebelikte ölü doğumlar, düşükler ve birçok problemle karşı karşıya kalınıyor. Bu yüzden tüp bebek veya doğal yoldan çocuk sahibi olmak istiyorsanız aşınızı yaptırın.

Aşısız hamilelerde ölü doğum iki kat arttı ABD’nin Mississippi eyaletinde sağlık yetkilileri Covid-19’la enfekte olan hamile kadınlar arasındaki ölü doğumların iki katına çıktığını söyledi.

'Hamileyim' dedi aşı olmadı: Bebeğinden ayrı kaldı Hamilelik gerekçesiyle aşı olmayan kadın, koronavirüse yakalanınca doğumdan sonra bebeğinden ayrı kaldı.