Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsimi, artan grip ve soğuk algınlığı vakaları sebebiyle de koronavirüsün yayılmasına müsait bir dönem olduğunun altını çizen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşısız veya eksik aşılı vatandaşların bir an önce aşı olmaları gerektiğini vurguladı.

"VİRAL ENFEKSİYONLAR ARTIŞ GÖSTERECEK"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşısız veya eksik aşılı vatandaşların yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı, sonbahar ve kış dönemine aşılarını yaptırarak girmelerini önerdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Gündüz, AA muhabirine, viral enfeksiyonların artış göstereceği bir döneme girileceği için bu sürecin Covid-19 açısından önemli olduğunu belirtti.

"KIŞ COVİD İÇİN UYGUN ZEMİN OLUŞTURUYOR"

Sonbahar ve kış döneminde uzun zamandır mücadele edilen Covid-19 vakalarında artış görmek istemediklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:

"Yaz dönemi bitti, önümüz sonbahar ve kış. Hem mevsimsel grip vakaları hem de Covid-19 için oldukça uygun zemin olacağı için bunlar artacak. Aşısız olanların bu sonbahar ve kış dönemine daha korunaklı girmeleri için aşı yaptırmalarında fayda var. Gerçekten bu anlamda kötü bir mevsime giriyoruz. Bir de eksik aşılı olanların mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmaları son derece önemli. Sonbahar ve kış aslında her zaman bütün viral hastalıklar için çok uygun bir zemin oluşturuyor. Dolayısıyla vakaların artma ihtimali tabii ki de var. Hem mevsimsel gribin hem de Covid-19'un artması gündemimizde. Aşılanmayı öneriyoruz, eksik aşıları olanlar da varsa mutlaka tamamlamalılar ki önümüzdeki kasım, aralık ayında ciddi bir artış yaşamayalım ve bundan bir zarar görmeyelim."

Gündüz, kış dönemi öncesi insanların Covid-19 aşısına ek olarak grip aşısı yaptırmasının da isabetli olabileceğini, bunun herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını belirtti.

"TEK SİLAHIMIZ AŞI"

Covid-19'un aşılanmayanlar arasında çoğaldıkça yeni varyantların oluşabileceğine dikkati çeken Gündüz, "Bu yeni varyantlar aşıdan da kaçabilir. Yeni varyantların oluşması, bulaşıcılığın artacağı anlamına da gelebilir. Mümkün olduğu kadar bu salgına bir şekilde mutlaka son vermek gerekiyor. Bunun için de şu anda elimizdeki tek silahımız aşılanmadır, toplumun bağışıklık kazanmasıdır." diye konuştu.

Şu anda Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılanmanın yüzde 60'ın üzerine çıktığını aktaran Gündüz, bunun yüzde 70-80 bandına gelmesi gerektiğini söyledi.

"HASTANE YATIŞLARININ YÜZDE 90'I AŞISIZ"

Şu an Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yatanların yüzde 90'ından fazlasının aşısız olduğuna dikkati çeken Gündüz, şunları kaydetti:

"Geri kalanları da ne yazık ki eksik aşılı, bir tane yaptırmış daha sonra devam etmemiş. Daha dramatik olanı da en azından bizim yoğun bakımlarımız için söyleyebilirim, bütün hastaların tamamı aşısız, içinde eksik aşılı bile yok. Dolayısıyla da aslında bu söylediğimiz, bir öngörü değil, gördüğümüz şeyler. Hakikaten aşı yaptıranlar daha korunaklı oluyor. En azından yoğun bakıma gelecek kadar da büyük bir oranda ağırlaşmıyor. Aşının koruyuculuğu var, tabii ki yüzde 100 değil. Ancak var, bunu sonuçlardan da görüyoruz."

16 eylül 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 118 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Uzmanlar uyardı: Yeni bir korona virüs salgını kapıda olabilir Uzmanların ortaya koyduğu çalışma ile Covid-19’a benzer çeşitli korona virüsleri taşıyan hayvanların Çin ve Güneydoğu Asya’da her yıl binlerce insanı enfekte ettiği ortaya koyulurken bölgede yılda 400 bin enfeksiyonun meydana geldiğini tahmin ettiklerini açıkladılar.