Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın CEO’su ve mRNA tabanlı korona virüs aşısı geliştiricisi Stephane Bancel, korona virüsün geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a konuşan Bancel, artan aşı üretimi sayesinde korona virüs pandemisinin bir yıl içinde bitebileceğini kaydetti.

YAKINDA BEBEKLER İÇİN AŞILAR MEVCUT OLACAK

Bancel açıklamalarında, “Son altı ayda endüstri çapındaki üretim kapasitelerinin genişlemesine bakarsanız, dünyadaki herkesin aşılanabilmesi için gelecek yılın ortasına kadar yeterli doz mevcut olmalıdır” derken, “Üçüncü dozlar da gerektiği ölçüde mevcut olmalı” şeklinde konuştu. Moderna CEO’su, yakında bebekler için bile aşıların mevcut olacağını ekledi.

BİR YIL İÇİNDE BİTEBİLİR

"Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşılanmayanlar doğal olarak aşılanacaklar. Bu şekilde grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız” diyen Bancel, “Ya aşı olursun ve iyi bir kış geçirirsin, ya da aşılanmazsın ve hastalanır hatta muhtemelen hastaneye kaldırılıp risk alırsın” şeklinde konuştu. Bunun gelecek yılın ikinci yarısında normale dönme anlamına gelip gelmediği sorusuna ise, "Bugün itibarıyla, bir yıl içinde sanırım" dedi.

AŞILANMIŞ KİŞİLER İÇİN ÜÇÜNCÜ DOZ DESTEKLEYİCİ

Bancel, geçtiğimiz sonbaharda aşılanan risk altındaki hastaların "şüphesiz" bir tazelemeye ihtiyacı olduğu için hükümetlerin halihazırda aşılanmış kişiler için destekleyici üçüncü doz aşıları onaylamasını beklediğini sözlerine ekledi.

En az iki doz aşı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberine göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.

Para karşılığı sahte aşı yapan hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri, para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla tutuklanan hemşirelerin ifadelerinin detaylarına ulaşıldı.