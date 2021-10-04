Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan ve halen devam eden koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Pandemi ile birlikte bilim dünyası tüm mesaisini virüse karşı çare aramaya ayırdı. Virüsle ile ilgili birçok araştırma yapılırken, bilim adamları koronavirüse yakalanma riskinizi artıran bir dizi faktör belirledi

KANSER VE DİYABET HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi hastalıkları olan kişilerin Kovid-19'a karşı daha savunmasız olduğu belirlendi. Bilim insanlarının 'en savunmasız grup' olarak tanımladığı bu grup yapılan son araştırma ile tabiri caizse yeni üyeler kazandı.

OBEZİTE KORONAVİRÜS RİSKİNİ 3 KAT ARTTIRIYOR

Zira ABD'de yapılan bir araştırma ile koronavirüsün tabiri caizse dostu olan bir durum daha belirlendi. Bilim insanları obezitenin koronavirüse karşı hayatınız ne kadar riske attığını belirledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Obezite, insanları diğer birçok ciddi kronik hastalık için risk altına sokmanın yanı sıra Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık riskini de artırıyor.

HASTALIKLARA DAVET AÇIYOR

CDC'den yapılan açıklamaya göre, Obeziteye sahip olmak, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış riskini üç katına çıkarabiliyor. Obezitenin akciğer kapasitesini azalttığı ve nefes darlığına, göğüs ağrısına ve daha fazlasına yol açabileceği belirtiliyor.

BİLİNENDEN DAHA VAHİM

Ayrıca, obezitenin Kovid-19 durumunda zararlı olabilecek bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ile de ilişkili olduğunun altı çiziliyor. Texas Üniversitesi ve Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden bilim insanları ise durumun bilinenden daha da vahim olduğunu belirledi. Buna göre, bir ülkedeki obezite oranı diğer bir ülkeye kıyasla yüzde 1 fazla ise bu o ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölüm oranının yüzde 3.5 oranında daha fazla olması anlamına geliyor.

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