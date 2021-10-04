Türkiye Gazetesi

2019 yılından bu yana dünyanın bir numaralı gündemi olan koronavirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, kış aylarının gelmesi ile birlikte grip vakalarında da artış yaşanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle grip aşısı yaptırmanın her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Dr. Uluğ, "'Covid-19 aşısı olduk, grip aşısına gerek yok' düşüncesi yanlıştır, herkese grip aşısı olmasını öneriyorum" diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, Covid-19 aşısı yaptıranların grip aşısı yaptırmak için 15 gün beklemelerinin yeterli olduğunu dile getirerek, "İki aşı arasında 15 gün olması, olası yan etkileri gözlemlemek için gereklidir" dedi. Özellikle delta varyantının klinik bulguları ile grip bulgularının çok sık karıştırıldığını belirten Dr. Uluğ, PCR testinden kaçınılmaması gerektiğini dile getirdi.

GRİBİ ARTIRAN YANLIŞ ÖZGÜVEN VE YANLIŞ MASKE KULLANIMI

Aşılanmanın verdiği yanlış özgüven ve yanlış maske kullanımı ile grip vakalarının arttığını belirten Dr. Uluğ, "Grip virüsü damlacık yoluyla bulaşır. Öksürüp hapşıran kişi, virus içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize ulaşması ile hastalık bulaşır. Bu nedenle gripli bir kişi virüsü etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kolları ile kapatmalıdır. Ellere hapşırmak en tehlikeli olanıdır. Ellere bulaşan virüs buradan dokunulan her yere yayılır" dedi.

"Gribin toplumda yayılmaması için, virüsun en çok saçıldığı hastalığın ilk günlerinde, okula/işe gidilmeyip evde istirahat edilmelidir" diyen Dr. Uluğ, "Ev halkını korumak için eller sık sık yıkanmalı ve oda havalandırılmalıdır. Özellikle yakınında hastalığın ağır seyretme riski olan kişiler varsa hasta kişinin maske takması yararlı olacaktır. Maske, ağız ve burunu tam kapamalı, ıslandığında değiştirilip eller yıkanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Uluğ "Grip salgınına karşı aşı yaptırmak önemli" dedi.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

Grip vakaları her yıl ekim ayında başlayarak aralık ayında artıyor, nisan-mayıs aylarını kapsayan dönemde de sık sık görülüyor. Bu nedenle grip aşısının her yıl ekim ayında yaptırılması tavsiye ediliyor. Risk grubundaki kişiler daha önce yaptırmadılarsa Şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMALI?

Grip (influenza) aşısının 6 aydan büyük herkese önerildiğini ifade eden Dr. Uluğ "Risk gruplarındaki kişiler ve bunların yakın temaslıları ile sağlık çalışanları grip aşısının öncelikle yapılması gereken kişilerdir. Risk grubundaki kişiler ise gebeler, 6-59 ay arası çocuklar ile 50 yaş üstü yetişkinler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış hastalar, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin tedavisi kullananlar ve obez kişilerdir" dedi.

Altı ay içinde 33 milyon insan gripten ölebilir Uzmanlar, mevcut grip aşılarının 1940 senesinin teknolojisiyle üretildiğini ve yeniden formüle edilmesi gerektiğini söyledi

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