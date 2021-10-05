Türkiye Gazetesi

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Güney Danimarka Üniversitesi’nden bilim adamları çocukların uyku kalitesini ölçen 2009'dan 2019'a kadar yapılmış, 49 çalışmayı inceledi. Araştırma, gece yatmadan önce video oyunu oynamanın, bilgisayar, telefon, internet kullanmanın ve televizyon seyretmenin uyku üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gösterdi. Araştırmacılar 6 - 15 yaş arasındakilerin daha çok etkilendiğini söyledi. Mavi ışığa maruz kalmanın, uykuyu düzenleyen hormon olan melatonin üretimini baskılayarak, daha az uyumaya ve natürel uyku-uyanıklık döngüsünün bozulmasına sebep olduğunu buldu.

Annenin uyku apnesi bebeği de etkiliyor Prof. Dr. Hakan Kaynak, hamileliğin son dönemlerinde yaşanan uyku problemlerinin bebeği de etkilediğini söyledi.

Uykunun azı da çoğu da Alzheimer riskini artırıyor Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, günde 6 saatten daha az, 9 saatten fazla uyuyan kişilerin beyin fonksiyonlarında bozulma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.