Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda son duruma lişkin verilerin görüşüleceği Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün saat 17:00'da toplanacağı bilgisi verildi.

TOPLANTI SONRASIA YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:00'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yönetemiyle toplanacak. Söz konusu toplantının sona ermesinin ardından yazılı bir açıklamanın yapılacağı öngörülüyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM NE?

Dün açıklanan verilere göre; son 24 saatte 355 bin 564 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 29.802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti.