Türkiye Gazetesi

Bazı deodorantların içinde bulunan alüminyum ve paraben gibi maddelerin meme kanseri ve alzheimer’a sebep olabileceği konusunda çalışmalar olduğunu söyleyen Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı “Bu ilişkiyi kesinleştiren bilimsel bir veri henüz bulunmamasına rağmen meme kanseri ve alzheimer gelişme riski yüksek kişilerin alüminyum içermeyen deodorantları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Özellikle alüminyum içeren ürünlerde bu hastalıkların sıklığında artış olabileceğinin iddia edildiğini aktaran Dr. Yardımcı “Deriden emilen alüminyum tuzlarının östrojen benzeri etki ile meme kanserini riskini arttırdığı iddia edildi. alzheimer hastalığı için risk faktörü kabul edilen alüminyumun uzun süreli deodorant kullanımı sonrası vücutta birikerek hastalığa sebep olabileceği ifade edildi. Meme kanseri hücrelerinde paraben maddesinin bulunması da bu maddelere karşı temkinli yaklaşılmasını gerektiriyor. Deodorantların güvenli olduğunun düşünülmesine rağmen meme kanseri ve alzheimer açısından risk grubunda bulunan kişilerin, bu maddeleri içermeyen deodorantlar kullanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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