Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle zorlu mücadele sürerken, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük Covid-19 verileri, durumun vehametini bir kez daha ortaya koydu. Vaka sayılarının kritik seviyelerde seyretmeye devam ettiği görüldü. Öyle ki; Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Covid-19 testinin yapıldığı, 28 bin 370 kişinin testinin pozitğıif çıktı, 196 kişinin ise hayatını kaybettiği tabloya yansıdı.

AŞIDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 10 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 370 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 oldu. Bir günde toplam 344 bin 280 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 772 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DOZU UYGULAMA ORANI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"AŞI ARTIYOR AMA TEDBİR AZALDI"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ““Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!” dedi.

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