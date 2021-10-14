Türkiye Gazetesi

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Farklı yaşlardaki 15 bin kişiyi uzun dönem inceleyen araştırmacılar, 20'li yaşlarında depresif belirtiler gösterenlerin, yaşlılıkta unutkanlık yaşama ihtimallerinin yaklaşık yüzde 73 daha fazla olduğunu buldular. Hafızadaki gerileme depresyondan yaklaşık 10 sene sonra başlıyor.

Depresyonun yeni hatıralar oluşturma kabiliyetine zarar verebilecek stres hormonlarının salgılanmasına sebep olduğunu vurgulayan araştırmacılar, genel olarak depresyon belirtileri ne kadar yüksekse, hafızadaki bozulmanın o kadar yüksek olduğunu ifade ediyor.

Koku bozukluğu depresyona sokuyor Hiç koku alamayan kişiler, bu belirtinin uzun sürmesi durumunda depresyona giriyor. Hastalığa bağlı olarak kokuları kötü algılayanlar ise insanlardan uzaklaşıyor ve yeme içmeden kesiliyor...

Depresyonun altından glüten çıkabilir Prof. Dr. Esin Korkut, “Çölyak dışı glüten duyarlılığının tek belirtisi olabilen ekstra-intestinal semptomlar baş ağrısı, migren, yorgunluk, fibromiyalji, eklem ve kas ağrısı, bacak veya kollarda uyuşma, karıncalanma, alerji, depresyon, kaygı, demir eksikliği anemisi, folat eksikliği, astım, rinit, yeme bozuklukları veya otoimmün hastalıklar şeklinde karşımıza çıkabilir” dedi.