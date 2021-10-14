Türkiye Gazetesi

Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın Faz- 3 çalışmaları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladı.

Hem koronavirüsle mücadelede avantaj sağlamak hem de aşı tedarikçisi değil üreticisi olmak isteyen Türkiye hedefine TURKOVAC'la yaklaşmak üzere.

Gönüllülerle devam eden çalışmalarda TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına geçildi.

SONUÇLARA GÖRE ACİL KULLANIM ONAYI İSTENECEK

Eğer sonuçlar istenildiği gibi gelirse Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusu gerçekleştirilecek. Faz- 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından acil kullanım onayı istenecek. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Aşının en geç yıl sonunda kullanıma sunulması hedefleniyor. Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz- 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor.

ŞU ANA KADAR TÜM SONUÇLAR OLUMLU

Yerli aşının ilk aşaması olan Faz- 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de devreye alındı. 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz- 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz- 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz- 3 çalışmaları başladı.

UZMANLARDAN YERLİ AŞIYA DAVET

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlayan TURKOVAC Faz- 3 çalışmasıyla ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “Yerli aşının Faz- 3 çalışmasını yapacak merkezlerden biri de biziz. Faz- 3 çalışmasını hızlıca yaptıktan sonra insanlar aşılanacak ve yerli aşı seri üretime geçecektir. Ön aşamaları; Faz- 0, Faz- 1 ve Faz- 2 güvenlik aşamalarından geçti. Şimdi daha geniş katılımlı uygulama ile birlikte, yaklaşık 110 aşı uygulayacağız. Karşılaştırmalı aşı çalışması yapıldıktan sonra seri üretimle birlikte, muhtemelen bu aşı devam edecek. Hastalığın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Belki de grip aşısı gibi tekrar tekrar uygulanacak bir aşı. O yüzden yerli aşının daha sonraki aşamaları da düşünülerek, hızlı bir şekilde kullanıma girmesi önem arz ediyor. Bu açıdan bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmalarını öneriyoruz.” dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen’de, “Yaşanan pandemi süreci gösterdi ki yerli ve milli olmak her alanda olduğu gibi salgında da gerekli. Halkımızdan Faz- 3 çalışmasına destek bekliyoruz.” diye konuştu.

"HALKIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Faz- 3 aşı çalışmasında kriterlere dikkat çeken Erzincan İl Sağlık Müdür Erkan Hirik’te, “8-59 yaş arasında 2 tane Sinovac aşısını olmuş ve üzerinden 3 ay geçmiş, Covid geçirmemiş hastaların gönüllülük esaslı bize başvurmalarını bekliyoruz. Faz- 3 çalışması olarak bu kriterleri sağlayan hastalarımıza TURKOVAC aşısı yapılacak. Halkımızın desteğini bekliyoruz. Bu süreçten çıkışımızın aşı olduğunu hep belirttik. İnşallah TURKOVAC ile kendi milli aşımızla bu süreci başarıyla yeneceğimizden eminim.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca: Turkovac, Sinovac'tan daha iyi koruyor Aşılama oranında yüzde 80'e ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Turkovac'ın koruyuculuğu, Sinovac'tan daha fazla. Aşının Faz 3 çalışması 40 merkezde başladı” dedi.

Turkovac 3'üncü fazda: Yerli aşıda her şey yolunda Yerli aşı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çalış, çalışmaların çok güzel gittiğini ve en kısa sürede TURKOVAC’ın Türk halkıyla buluşacağını ifade etti.

TURKOVAC’ta gönüllü 1,5 milyonu aştı Yerli aşı TURKOVAC’la ilgili üçüncü faz denemeleri ile hatırlatma dozuna yönelik etkinlik çalışmalarında sona gelinirken, gönüllü olmak isteyenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi aştı.