Türkiye Gazetesi

Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’da önemli bir aşama daha kaydedildi. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, TURKOVAC’ın hem güvenli hem de etkin olduğunu belirterek 7400 kişilik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ateş, “İki kollu, 3700 TURKOVAC 3700 Coronavac gönüllüsü dâhil edeceğiz. 100’ün üzerinde gönüllünün kriterlere uygun olduğunu saptadık ve şu anda aşılamaya başlamış bulunmaktayız. Faz-3 A çalışmamıza 41 merkezde başladık” dedi.

DELTA'YA, ALFA'YA KARŞI ETKİLİ

Faz-2 çalışması hakkında bilgi veren Ateş “Bu Faz-2 B çalışmamızın hem etkinlik hem de güvenlik verilerinin olumlu olması üzerine Faz-3 A çalışmamıza başladık. Buradan şöyle bir müjde verebiliriz; TURKOVAC aşımızın Coronavac ile yaptığımız Faz-2 B çift kör randomize çalışmada hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var” diye konuştu.

Ateş, TURKOVAC’ın Delta’ya Alfa’ya ve orijinal Vuhan virüsüne karşı antikor parametrelerinde çok daha iyi sonuçlar elde elde edildiğini söyledi.

TURKOVAC'DA Faz- 3 çalışmaları başladı Yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmalarının Erzincan'da başladığı duyuruldu.

Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac için koronavirüs geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkesin desteğini beklediklerini açıklayarak 3. doz aşı için vatandaşlara Turkovac'ı önerdi.

Bakan Koca: Turkovac, Sinovac'tan daha iyi koruyor Aşılama oranında yüzde 80'e ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Turkovac'ın koruyuculuğu, Sinovac'tan daha fazla. Aşının Faz 3 çalışması 40 merkezde başladı” dedi.