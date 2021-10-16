Türkiye Gazetesi

DSÖ’nün yayımladığı 2021 Tüberküloz Raporu’nda, dünya genelinde 2019 ve 2020’deki tüberküloz vakaları incelendi. Raporda tüberküloz tedavilerine ayırılan kaynağın geçen yıldan bu yana Covid-19’a aktarıldığı ve bu nedenle tüberküloz tedavisi için gerekli hizmetlerin birçok ülkede yeterli oranda sağlanamadığı belirtildi.

2020’DE 1,5 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ

2019’da dünyada tüberkülozdan 1,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin yer aldığı raporda, 2020’de tespit edilebilen tüberküloz ölümlerinin 1,5 milyona çıkarak bu rakamın son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdi vurgulandı. Raporda ayrıca DSÖ’nün tahminlerine göre 2020’de 4,1 milyon kişinin tüberkülozla mücadele ettiği fakat teşhis konulamadığı öne sürülerek, bu rakamın da 2019’da 2,9 milyon olduğu kaydedildi.

Tüberkülozun 30 ülkede etkisini giderek artırdığı belirtilen raporda, 2021 ve 2022’de can kayıplarının daha da artabileceği uyarısı yapıldı. Solunum yoluyla akciğerlere yerleşen ve verem olarak da bilinen tüberküloz, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tarafından gizli olarak taşınıyor.

Türkiye'de tüberküloz görülme sıklığı Avrupa ortalamasının altında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 53 ülkeden oluşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa bölgesinde tüberküloz (verem) görülme sıklığı ortalaması tahmini 100 binde 28 olarak belirlendi.