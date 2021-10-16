Türkiye Gazetesi

BioNTech ve Pfizer şirketleri Cuma günü yaptıkları açıklamada klinik araştırma sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) iletildiğini belirtti. Ajansa sunulan verilerin ABD'de yapılan izin başvurusunda kullanılan verilerle aynı olduğu ifade edildi. İki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre aşı izni için yapılan klinik araştırmada aşının 5 ile 11 yaş arasındaki 2 bin çocuk üzerinde denendiği ve yetişkinlerde 30 mikrogram olan aşının dozunun iğne başına 10 mikrograma kadar düşürüldüğü aktarıldı.

AŞI OLAN 5-11 YAŞ GRUBU AYNI TEPKİLERİ VERDİ

Aşı olan 5-11 yaş grubu çocukların 16-25 yaş aralığındaki yaş grubuna benzer bağışıklık tepkileri verildiği görüldü. BioNTech/Pfizer'in korona aşısının uygulanmasına Avrupa'da şu anda 12 yaş üstüne koşullu olarak izin veriliyor. Yetişkinler ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra güçlendirici doz olarak da tanımlanan üçüncü dozu yaptırabiliyor. Ancak üçüncü doz aşının yapılıp yapılmayacağına her ülkenin yetkili sağlık kurumu karar veriyor. Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) geçen hafta 70 yaş üstüne güçlendirici dozu yaptırmalarını tavsiye etmişti.

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün suyuyla hazırlanan özel sprey, korona virüsün yayılımını engellediği araştırmalar sonucundan tespit edildi.