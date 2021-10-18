Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılına kadar ambalajlı gıdalarda, toplu beslenme yapılan yerlerde ve şekerli gıda üreten yerlerde kullanılan şeker miktarının kademeli olarak yüzde 10 azaltılmasının planlandığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın şeker miktarının düşürülmesi kararına destek verdiğini söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Yolumuz uzun, fakat tuz tüketiminin azaltılmasında olduğu gibi tüm gücümüzle çalışmaların en büyük destekçilerinden olacağız” dedi.

2025 YILINA KADAR ŞEKER KULLANIMI YÜZDE 10 AZALTILACAK

Bilimsel çalışmalarla ortaya konulan şeker ve şeker ilave edilmiş besinlerin fazla miktarda tüketimi, başta obezite olmak üzere; kardiyovasküler hastalıklara, böbrek hastalıklarına, diş çürüklerine, bazı kanser türlerine, tip 2 diyabete ve bazı metabolik sorunlara neden oluyor. Özellikle çocukları tehdit eden önemli sağlık sorunlarından olan obezite hakkında yapılan araştırma sonuçları, Türkiye'de 1,8 milyondan fazla çocuğun obez olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberde, ambalajlı gıdalarda, toplu beslenme yapılan yerlerde ve şekerli gıda üreten yerlerde kullanılan şeker miktarının, 2025 yılına kadar kademeli olarak yüzde 10 azaltılmasının planlandığı belirtiliyor.

ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTMA REHBERİ FARKINDALIK OLUŞTURACAK

Erk, “Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından lanse edilen, ‘Sağlık Bakanlığı Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi’nin, şeker tüketimi konusunda ülkemizde önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Biz son 10 yıldır, aşırı şeker ve tuz tüketiminin azaltılması için aralıksız saha çalışmalarıyla konunun önemine vurgu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Devlet tarafından da konunun ele alınmasının güveni ile şeker tüketiminin zamanla azalacağı yayınlanan rehberde belirtiliyor” dedi.

YAPILACAK HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ

Erk, “Obezite sadece ülkemizi değil maalesef tüm dünyayı tehdit ediyor. Bu konuda şüphesiz en büyük etken ise beslenme. Biz de geçtiğimiz yıllarda, Türk Böbrek Vakfı olarak, paketli gıdaların içerik etiketlerinde, gıdadaki şeker ve tuz oranına dikkat çekmek, tüketicilerin farkındalığını arttırmak ve daha sağlıklı seçimler yapmalarına rehberlik yapmak adına, etiketlerde şeker, tuz ve kalori miktarlarının ‘Trafik Işıkları Modeli’ tarzında olması için çalışmalarımızı başlatmış ve Tarım ve Orman Bakanlığına bu konuda öneride bulunmuştuk. Bakanlık bu önerimizi henüz sonuçlandırmadı. Dolayısı ile aşırı şeker tüketiminin azaltılması yönünde yapılacak her türlü toplamsal çalışmaya her zaman olumlu yaklaşıyor ve destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Uzmanlar uyardı: Obezite Covid-19 riskini 3 kat arttırıyor 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüse çare aranmaya devam ediyor. Virüsü inceleyen ABD’li bilim adamlarından yeni bir uyarı geldi. Bilin adamları obezitenin Covid-19’dan hastaneye kaldırılma riskini 3 kat arttırdığını açıkladı.