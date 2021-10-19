Türkiye Gazetesi

Bilim adamları özellikle H5N6 adlı virüse dikkat çekerek, bulaştığı insanların yarısını öldürdüğünü ve son haftalarda vakalarda artış olduğunu belirtti. Virüsün yayılmasıyla beraber oluşacak pandeminin Covid-19'dan çok daha tehlikeli olabileceği uyarısı yapıldı.

900 BİN HAYVAN İTİLAF EDİLDİ

Geçen yılın Aralık ayında, Rusya'nın güneyindeki Astrakhan kenti yakınlarındaki devasa bir çiftlikte 101 bin tavuk aynı gün içinde ölmeye başladı. Devlet Araştırma Merkezi tarafından yapılan testler, H5N8 olarak bilinen nispeten yeni bir ölümcül kuş gribi türünün dolaşımda olduğunu gösterdi. Ardından, birkaç gün içinde Vladimirskaya tesisindeki 900 bin kanatlı hayvan salgını önlemek için aceleyle itlaf edildi.

KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ

Bilim adamları kuş gribinin, dünyanın devam eden diğer pandemisi olduğunu belirterek H5N8’İn son yıllarda yaklaşık 50 ülkede binlerce tavuk, ördek ve hindi sürüsünü yok ettiğini ve durma belirtisi göstermeyen bir virüs türü olduğunu söyledi.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Ancak, Astrakhan’da yaşanan olay farklıydı. Çiftlikteki 150 işçiye yapılan testte, beş kadın ve iki erkeğin hafif de olsa hastalığa yakalandığı tespit edildi. H5N8'in kuşlardan insanlara atladığı ilk kez bu şekilde ortaya çıktı.

AŞI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDURLAR

Ardından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarıldı. Rusya Federasyonu’nun baş tüketici danışmanı Anna Popova televizyona çıkıp, “Bir dereceye kadar H5N8'in insandan insana bulaşma olasılığının yakında gelişeceği ve hemen bir aşı geliştirilmeye başlanması gerektiği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, küresel ilgi, ister doğada ister laboratuvarda olsun, Covid-19'un kökenlerine odaklanmış durumda. Ancak tümü insanları enfekte edebilen, öldürebilen ve şu anda potansiyel olarak Covid-19'dan daha şiddetli olan sekiz veya daha fazla kuş gribi türü bulunuyor.

SON HAFTALARDA ARTIŞ GÖSTERDİ

2021'de insanda H5N8 enfeksiyonu olduğuna dair başka bir vaka bildirilmedi ancak endişeler geçen hafta Çin'de H5N6 olarak bilinen başka bir kuş gribi türü hakkında alarm verildi. H5N6 ilk kez 2014'te tanımlandığından beri 48 kişiye bulaştı. Vakaların çoğu çiftliklerde çalışan insanlarla bağlantılı. Ancak son haftalarda bir artış oldu ve enfekte olan insanların yarısından fazlası öldü, bu da H5N6'nın hız kazandığını, mutasyona uğradığını ve son derece tehlikeli olduğunu gösteriyor.

“İNSANDAN İNSANA YAYILMA OLASILIĞI DÜŞÜK”

Bununla birlikte, DSÖ ve Çinli virologlar, hükümetleri dikkatli olmaya çağıracak kadar endişeli bir durumda bulunuyor. Bir DSÖ Pasifik bölgesi sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsandan insana yayılma olasılığı düşük. Ancak, Çin'de etkilenen bölgelerde ve yakın bölgelerde daha geniş coğrafi gözetim ve insanlara yayılmadaki son artışı anlamak acilen gerekiyor” diye konuştu.

“CİDDİ BİR TEHDİT”

Bu ayın başlarında, Çin Hastalık Kontrol Merkezi [CDC] son ​​iki H5N6 vakasında birkaç mutasyon tespit etti. CDC direktörü Gao Fu ve Shandong Birinci Tıp Üniversitesi halk sağlığı dekanı Shi Weifeng, H5N6 virüsünün yayılmasının artık kanatlı endüstrisi ve insan sağlığı için “ciddi bir tehdit” olduğunu belirterek, "AIV'lerin (kuş gribi virüsleri) zoonotik potansiyeli, feci pandemilere yol açabilecek güçtedir” dediler.

DSÖ, Covid-19'un Güneydoğu Asya'nın zar zor düzenlenmiş birçok vahşi yaşam çiftliğinde yoğun hayvan üremesiyle bağlantılı olduğundan şüpheleniyor ancak şu anda buna dair hiçbir kanıtı yok. Hollanda'daki Q humması ve diğer ülkelerdeki kuş gribi salgınları yoğun hayvancılıkla ilişkilendirildi.

KÜMES HAYVANCILIĞI ETKİ EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) organları, akademisyenler ve epidemiyologlar, oldukça patojenik olan kuş gribi virüslerinin ortaya çıkması ile giderek artan yoğun kümes hayvancılığı arasındaki bağlantının farkında olduklarını açıkladı. BM'nin Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, “Kuş gribi virüsleri geniş, çeşitli bir virüs gen havuzuna dönüşüyor. Bir patojen, aşırı derecede öldürücü bir hastalık etkenine dönüşebilir.

KÜMESLER SALGIN MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Ortaya çıkan yeni grip türlerinin endüstriyel kümes hayvanı üretimine uyum sağladığını savunan Amerikalı virolog Rob Wallace, “Göçmen su kuşlarını suçlamak, artık açıkça savunulabilir bir düşünce değil. Gribin endüstriyel çiftlik hayvanları ve kümes hayvanlarına sızması o kadar kesin bir durum ki, çiftlikler artık kendi hastalık rezervuarları olarak hareket ediyor” dedi.

Dünyada, herhangi bir zamanda 20 milyardan fazla tavuğun ve yetiştirildiğini belirten Wallace, yeni grip virüslerinin ve çeşitlerinin ortaya çıkma ve insanlara yayılma şansının yüksek olduğunu aktardı.

Öte yandan, Belçika'daki Université Libre de Bruxelles'de epidemiyolog olan Marius Gilbert ve meslektaşları tarafından yapılan yeni bir araştırma, kuş gribinin kümes hayvancılığının hızla yoğunlaşmasıyla nasıl bağlantılı olduğunu gösterdi.

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