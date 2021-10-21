Türkiye Gazetesi

İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’ndeki bilim adamları, koronavirüs aşılarının etkinliğini tespit etmek üzere ülke genelinde araştırma yaptı. Usher Institute kurumuyla iş birliği içinde 1 Nisan ve 27 Eylül arasında ülkedeki 5,4 milyon kişinin hastane kayıtları incelendi. Bu süre zarfında 115.000 kişi Covid-19’a yakalandı, bunlardan sadece 201’i hayatını kaybetti. Araştırmacılar, Pfizer-BioNTech’in Delta varyantında Covid-19’dan ölümleri yüzde 90 nispetinde önlediği sonucuna vardı.

ASTRAZENECA ÖLÜMLERİ YÜZDE 91 ÖNLÜYOR

İngiltere ve ABD’de genel vakaların yüzde 99’unu Delta varyantı teşkil ediyor. Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve İngiltere’de yaygın olarak kullanılan AstraZeneca aşısının virüsten ölümleri önleme oranı ise yüzde 91 olarak belirlendi. Çift doz Moderna aşısı yaptıranlarda ise Covid-19'dan ölen olmadı. Araştırmaya liderlik eden Usher Institute yöneticisi Dr. Aziz Sheikh, “Halen aşı olmayanları, faydaları bu kadar açıkken aşı olmaya davet ediyorum” dedi. Araştırma New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş grubu için izin başvurusu yaptı BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri koronavirüs aşısının Avrupa Birliği ülkelerindeki 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanması için izin başvurusu yaptı. İki şirket klinik araştırma sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı’na ilettiklerini belirtti.

Üçüncü dozda en etkili aşı belli oldu: BioNTech ve Moderna ABD’de üçüncü doz olarak da adlandırılan koronavirüs aşıları üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek dozluk Johnson and Johnson ile mRNa temelli iki dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile yapılan araştırmada, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozunu olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu açıklandı.

Bakan Koca duyurdu, Biontech'te 3. doza gerek yok Sağlık Bakanlığından kritik Bilim Kurulu toplantı sonrası yazılı açıklama geldi. Bakan Koca, "Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır." bilgisini paylaştı. Koca herkes tarafından merak edilen '3. doz aşı' konusuna da açıklık getirdi.