Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozlarını yaptırmayan vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek, yerli aşı Turkovac’la üçüncü dozlarını yaptırabileceklerini kaydetti.

Türkiye’de bütün çağrılara rağmen iki doz Çin aşısı yaptırıp üçüncü dozunu yaptırmayan yaklaşık 4,5 milyon kişi bulunuyor. Bugüne kadar 11 milyona yakın kişi üçüncü dozunu yaptırdı. Üçüncü dozunu yaptırmayan özellikle 65 yaş üstü vatandaşların hastane başvuruları ise artıyor.

Yoğun bakımlardaki hastaların önemli bir bölümünü de bu yaş grubundaki hastalar oluşturuyor. Koca mesajında, “Üçüncü doz Covid-19 aşınızı henüz olmadınız. Biliyorsunuz, TURKOVAC’ın etkinliği artık kanıtlanmış durumda. Kendi aşımızın üretimine geçmemize çok az kaldı. TURKOVAC aşı hatırlatma dozu çalışmasına gönüllü olursanız, üçüncü doz aşınızı yaptırmış olacak, TURKOVAC’ın hayata geçmesine de değerli bir katkı vereceksiniz” dedi.

Yerli aşı çalışmalarında yer alan uzmanlar önümüzdeki günlerde, TURKOVAC’a yönelik acil kullanım onay başvurusu yapılacağını belirtti.

VAKALARIN YÜZDE 35’İ 19 YAŞ ALTI

Bu arada Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını paylaştı. Buna göre, yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Koca, “Virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” uyarısı yaptı.

Bakan Koca; 'Çağrılarıma kulak verin' deyip vefat sayısını açıkladı Aşı konusunda çağrılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vefat sayısının 214 olduğunu açıkladı.