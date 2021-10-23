Türkiye Gazetesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ortak çalışması ile geliştirilen “Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi” kısaca “Den-İz” ile ilk etapta Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel sağlık tesislerine yönelik denetimlerin planlanması ve sonuçlarının raporlanarak değerlendirilmesi koordine edilecek. Uygulama elektronik ortamda telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlarda da kullanılabilecek.

UYGULAMA 1 OCAK 2022 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Den-İz sistemi ilk etapta özel sağlık tesislerinin olağan denetimlerinde kulanılacak. Bunun yanı sıra ihbar ve şikâyetlere istinaden olağan dışı denetimlerde de sistem uygulanacak. Uygulama 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türkiye genelinde tüm il sağlık müdürlüğü denetim ekipleri tarafından kullanılacak. İlk etapta özel sağlık tesislerinde kullanılacak olan uygulamada aşamalı olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait sağlık tesisleri de sisteme dahil edilecek.

İDARİ YAPTIRIMLAR ANINDA İZLENEBİLECEK

Den-İz sistemi kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar, uygulanacak idari yaptırımlar ve bu yaptırımlara dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve hükümler, sitem üzerinden anında görülerek gerçek zamanlı uygulanabilecek. İdari yaptırımlar anında izlenebilecek. Bu sayede merkez ve taşra teşkilatının etkin ve hızlı karar alma yetisinin artırılması, iş gücü, zaman ve kağıt, basılı form ve benzeri kırtasiye materyali kaynaklı maliyet tasarrufu sağlanacak.

ÇAĞRI MERKEZİNDE ANINDA ULAŞILABİLECEK

Den-İz sistemine "www.deniz.saglik.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek. İl sağlık müdürlükleri yetkilileri ve denetleyiciler, Den-İz sisteminin uygulama süreci ile ilgili tüm soru ve destek taleplerine ait kayıtların hızlı şekilde cevaplanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi'ne anında ulaşabilecek.

DSÖ: Dünyada 180 bin sağlık çalışanı Covid'den öldü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında Covid-19 nedeniyle 80 bin ila 180 bin sağlık çalışanının öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.