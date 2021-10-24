Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Türkiye'de Covid-19 salgını ile mücadelede ve aşıya erişim konusunda, toplumun büyük bölümü hükûmetin izlediği politikayı başarılı bulurken, toplam nüfus içindeki aşı karşıtlarının oranı ise yüzde 17’ye ulaştı. Bu oran önceki kamuoyu araştırmalarında yüzde 14-15 seviyesinde çıkıyordu.

AK Parti yönetimine de sunulan anketlerde Türkiye’nin gündemine ilişkin konularda tespitler yapıldı. Kamuoyu yoklamaları sonuçlarına göre, Türkiye’nin en önemli problemlerinin başında ekonomi gelirken, diğerleri adalet, Covid-19 salgını ve göçmenler olarak sıralanıyor. Ekonomi başlığı uzun zamandır diğer problem başlıklarından açık ara önde çıkıyor ve alt başlıklarda işsizlik ve hayat pahalılığı yer alıyor. Adalet-yargı gibi alanlar ve Covid-19 salgınını Türkiye’nin en önemli problemi olarak görenlerin oranı yüzde 11 civarında, göçmenleri problem olarak görenlerin oranı yüzde 10 olarak tespit edildi.

Araştırmalara göre, salgına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşmelere rağmen, toplumun hâlen üçte biri, zamanının büyük bölümünü evde geçiriyor. Her iki kişiden birisinin ailesinden virüs nedeniyle hastalananların bulunduğu sonucuna ulaşılan ankete katılanların yüzde 81’i aşılandığını dile getirdi.

YÜZDE 12 AŞIYA GÜVENMİYOR

Toplumun genelindeki aşı karşıtlığının yüzde 17’ye ulaştığı belirtilirken, genç kitle arasındaki aşı karşıtlığı diğer yaş gruplarına göre daha fazla. Toplumun yüzde 12’si ise aşıyı güvenilir bulmuyor.

Kamuoyu yoklamalarında en başarılı bakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıkarken hükûmetin en başarılı icraatlarının terörle mücadele ve sağlık alanındaki hizmetler olduğu belirtildi.

Sağlık personeli, "Yoğun bakıma düşmemek için aşınızı olsun" diyor.

"AŞI OLMAYANLARDA ÖLÜM KORKUSUNU GÖRÜYORUZ"

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde görevli sağlık çalışanları, tedavilerine hastanede devam edilen hastaların yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa tanıklık ediyor.

Dr. Gökhan Perinçek, hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarının çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu aktararak “Şu an yoğun bakımda yatan bir hastamız 32 yaşında bir kadın ve hiçbir şekilde aşı yaptırmamış. Aşı yaptırsaydı hastalığı evinde geçirecekti fakat şu an makineye bağlı şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hastanede yatanların yarısından fazlası aşısını tam yaptırmayan veya hiç yaptırmayan hastalarımızdan oluşmaktadır” dedi.

Hemşire Işıl Gökçek de “Aşı olmayanlar yan etkiden korktuklarını, kulaktan dolma bilgiler sebebiyle aşı olmak istemediklerini ve daha sonra pişmanlıklarını, ölüm korkusunu görebiliyoruz” ifadesini kullandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı kritik seviyenin altına düştü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi ise hayatını kaybetti.

Aşısı olmayan baba-oğul 4 gün arayla koronadan öldü, anne ve kardeş hastanede Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde koronavirüs hastalığına yakalanan baba oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti. Aynı aileden anne ve oğul da hastanede tedavi görüyor.