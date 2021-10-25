Türkiye Gazetesi

Çin’de Covid-19’un Delta varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar 11 bölgeye yayıldı. Ülkede önlemler alınmaya başlandı.

133 YEREL VAKA TESPİT EDİLDİ

Ulusal Sağlık Komisyonu Hastalık Kontrol Bürosu Yardımcı Direktörü Vu Liangyou, 17 Ekim'den bu yana, Delta varyantı taşıyan ve aynı kaynaktan yayılan 133 yerel vaka tespit edildiğini bildirdi.

13’Ü TURİST GRUBU İLE BAĞLANTILI

Komisyon yetkilisi Vu, epidemolojik soruşturma ve iz sürme çalışmalarında 133 vakadan 106'sının 13 turist grubu ile bağlantılı olduğunun belirlendiğini belirtti.

EN GENİŞ ÇAPLI YAYILMA

Yerel kaynaklı vakaların temmuz sonunda Ciangsu eyaletinin başkenti Nancing'de başlayan yerel kaynaklı salgından bu yana görülen en geniş çaplı yayılma oldu.

1 AY İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Vakaların çok sayıda eyalet ve bölgeye yayılmasının Çin'in "sıfır vaka" stratejisine dayalı salgın kontrol rejimini zorlayabileceği öngörülürken, Vu, salgının 1 ay içinde kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini ifade etti. Turist gruplarıyla bağlantısı tespit edilemeyen vakaların arttığını aktaran Vu, ilerleyen günlerde vaka ve yayılma bölgelerinin sayısının artmasının beklendiğini kaydetti.

YENİ BİR KAYNAKTAN ÇIKTI

Vu, hastalardan alınan numunelerin DNA'larında yapılan incelemelerde, ülkedeki önceki yurt içi yayılma vakalarındaki numunelerle çok az genetik benzerlik bulunduğunu, bu yayılmanın yeni bir ithal kaynaktan çıktığının sanıldığını kaydetti.

MOĞOLİSTAN GÜMRÜK KAPISINDAN ŞÜPHELENİYORLAR

Virüsün Çin'e nereden girdiği bilinmiyor fakat Çin-Moğolistan gümrük kapısının bulunduğu İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ejina sancağının, farklı yayılma zincirlerinin kesişme noktasında olması dikkati çekiyor.

TURİZM ETKİNLİKLERİ DURDURULDU

Öte yandan ülkenin kuzeyinde turizm bağlantılı vakaların görüldüğü İç Moğolistan ile Ningşia Hui özerk bölgeleri ile Gansu eyaletindeki turizm etkinlikleri durduruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm acentelerinden orta ve yüksek riskli bölgelerdeki turlarını iptal etmelerini istedi.

Ayrıca başkent Pekin dahil 8 eyalet ve kent yönetimi de tedbir olarak turizm kısıtlamaları getirdiğini açıkladı.

YEREL KAYNAKLI 34 VAKA TESPİT ETTİLER

Öte yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin anakarasında yurt içi kaynaklı 34 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 19, Guicou ve Gansu eyaletlerinde 4'er, Hıbey, Hunan ve Şansi eyaletlerinde 2'şer ve Pekin'de 1 yerel vaka tespit edildiği açıklandı.

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