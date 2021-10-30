Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Günde 8 saat uyumaya alıştıysanız, alarmınızı 30 dakika önceye kurmaya hazırlanın. Çünkü yakında açıklanan bir çalışma, 7,5 saat uykunun beyni korumak ve Alzheimer hastalığını önlemek için “kararında süre” olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, çok az veya çok fazla uyuyanlar daha fazla hafıza problemi yaşıyor. Washington Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi'nde 75 yaşındaki 100 hastanın uyku sırasında beyin aktiviteleri takip edildi. Bilim adamları ayrıca Alzheimer proteinlerinin seviyelerini ölçmek için beyni ve omuriliği çevreleyen dokuda bulunan beyin omurilik sıvısından da örnek aldılar.

Çalışma, gece başına beş buçuk saatten az veya yedi buçuk saatten fazla uyuyanların hafıza kaybı, yeni bilgiler öğrenmede yavaş olduğunu gösterdi.

Akıllı telefon gece uykusunu bozuyor Yeni bir araştırma, çocukların geceleri akıllı telefon, tablet ve diğer elektronik cihazları kullanmalarının uyku süresini kısalttığını ve uyku kalitesini bozduğunu ortaya koydu.

Annenin uyku apnesi bebeği de etkiliyor Prof. Dr. Hakan Kaynak, hamileliğin son dönemlerinde yaşanan uyku problemlerinin bebeği de etkilediğini söyledi.