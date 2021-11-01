Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Şifa kaynağı sebze ve meyvelerin daha uzun süre tazeliğini korumak için birkaç püf noktayı bilmek gerekiyor.

Domatesleri birçoğumuz buzdolabında saklarız. Ancak domatesi ısı ve ışık kaynaklarından uzak olacak şekilde kâğıt havlu döşenmiş bir kapta saklamak gerekiyor.

Yeşillikleri tazeyken tüketemiyorsak yıkadıktan sonra tüm suyundan iyice arındırmalısınız. Tam olarak kuruduğundan emin olduktan sonra kâğıt havluya sararak buzdolabı poşeti içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Nemden arındıracak kâğıt havlu sayesinde raf ömrü uzayacaktır.

Sararmaya başlayan yeşillikleri ise ayıklamayı unutmayın. Buzlu soğuk suda bir süre bekleteceğiniz yeşillikler bir süre sonra kendisine gelecektir. Aynı yöntemi havuç için de kullanabilirsiniz.

Salatalığın soğuğu sevmediğini biliyor muydunuz? Kısa sürede tüketecekseniz buzdolabının dışında muhafaza etmenizde bir sakınca yok.

Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı Antalya ve çevresinde üretilen yaban mersini, kivi, avokado, çarkıfelek, ananas, mango ve ejder gibi tropikal meyveler, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Meyve sebzelerdeki tarım ilaçları çocuklar için büyük risk taşıyor TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından Mert Ulaş Dişbudak “Yetişkinlerle aynı dozda ilacı çocuklar aldığında ölüme varan etkisi daha hızlı olabiliyor” dedi.