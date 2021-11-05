Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, ortaya çıkan varyantlarının etkisiyle yeniden tehlikesini arttırıp, vaka ve ölüm oranlarının tırmanmasına neden oldu. Söz konusu varyantların bulaşım hızı ve gücünün daha yüksek olması uzmanları, hastalığı önlemek adına atılacak yeni adımlara yöneltti. Bu kapsamda Japonya Sağlık Bakanlığı, Ronapreve adlı antikor kokteylinin kullanım izninin önleyici tedaviyi de içine alacak şekilde genişletilmesine karar verdiklerini bildirdi.

ÖNLEYİCİ İLAÇ İLK DEFA KULLANILACAK

Japonya’da Sağlık Bakanlığına bağlı uzman kurul, Chugai adlı ilaç şirketi tarafından üretilen antikor kokteyli Ronapreve'nin korona virüs enfeksiyonlarını önlemek için kullanımını onayladı. Böylece antikor kokteyli tedavisinin şimdiye dek yalnızca hafif ila orta semptomlu korona virüs hastalarıyla sınırlandırıldığı ülkede, önleyici tedavi olarak başvurulacak bir ilaç ilk kez kullanım izni almış oldu.



Bir protein türü olan Casirivimab ve İmdevimab adlı monoklonal antikorların kombinasyonundan oluşan Ronapreve'nin semptomsuz ve hasta kişilerle yakın temasta olmayan taşıyıcılara uygulanabilen ülkenin ilk hastalık önleyici ilacı olması bekleniyor. İlacın yalnızca ciddi semptomlar geliştirme riski taşıyan kişilerle birlikte yaşayanlara, aşı olmayan kişilere ve aşı yoluyla yeterli bağışıklık koruması sağlayamayanlara da uygulanacağı belirtiliyor.

İLAÇ, DELTA MUTASYONU DAHİL BİRÇOK VARYANTA KARŞI KORUYUCU ETKİ GÖSTERİYOR

Japonya Sağlık Bakanlığı Ronapreve'nin hafif ila orta semptomlu korona virüs hastalarının tedavisinde kullanımına geçtiğimiz Temmuz ayında onay vermişti. Hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltan ilacın, aynı zamanda Delta mutasyonu da dahil koruyucu etki gösterdiği kamuoyuna yansımıştı.

Covid-19 hapına ilk onay İngiltere'den geldi İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi (MHRA), ABD'li ilaç şirketi Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen COVİD-19 hapının onayladığını açıklayarak koronavirüs hapını onaylayan ilk ülke oldu.