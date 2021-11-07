Türkiye Gazetesi

Koronvirüste son durumun açıklandığı günlük Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Tabloda, geçtiğimiz günlerde yeniden 30 bin sınırına dayanarak endişe veren vaka sayısında ibrenin tekrardan aşağı yönlü indiği görüldü. Türkiye'de son 24 saatte görülen vaka sayısı, 25 bin 304 kişiye kadar düştü.

200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 304 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 oldu. Bir günde toplam 347 bin 783 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 852 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,25 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 378 bin 532’e yükseldi.

ORDU AŞI UYGULAMASINDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

ŞANLIURFA AŞIDA SINIFTA KALDI

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması” dedi.

Korona nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı Karabük'te yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle erken doğum yapan 26 yaşındaki Kübra Demir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

DSÖ: Şubat ayına kadar koronavirüs nedeniyle yarım milyon insan ölebilir Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki korona virüs durumunu "çok endişe verici" olarak değerlendirerek, salgının şubat ayına kadar kıtada yarım milyon kişinin ölümüne yol açabileceğini açıkladı.