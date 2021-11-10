Türkiye Gazetesi

Covid-19'a karşı ilk aşıyı Alman BioNTech firması ile birlikte geliştiren Amerikan ilaç ve biyoteknoloji firması Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Covid aşılarıyla ilgili olarak yanlış bilgi yayanları sert ifadelerle eleştirdi.



"BU İNSANLAR SUÇLUDUR"

Bir toplantıda konuşan Bourla, “Bu insanlar suçludur. Çok küçük bir grupturlar. Kötü insanlar değiller ama neticede milyonlarca insanın hayatına mal olan suçlulardır” dedi. ABD’de yetişkinlerin yüzde 70’i çift doz Covid-19 aşısı yaptırmış durumda ama yanlış bilgilendirme sebebiyle aşıdan uzak duranlar da az değil.

Pfizer-BioNTech, 3. doz aşının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi Pfizer-BionTech, ABD'de aşının 3. doz güçlendiricisinin 18 yaşın üstündekilere tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi.

Bakan Koca açıkladı, BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Alınan karara göre, yarından itibaren mRNA aşısı olan kişilere risk grupları önceliği göz önünde bulundurularak hatırlatma dozu uygulanacak.

BioNtech kurucuları cevapladı: Birkaç yıl daha böyle yaşayacağız İlk koronavirüs aşısını geliştiren Alman şirketi BioNtech’in kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs geleceği ve varyant aşıları hakkında açıklama yaptı.