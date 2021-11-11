Türkiye Gazetesi

İngiltere’de University College London kurumundaki araştırmada, soğuk algınlığı geçirip iyileşmenin Covid-19’a karşı ekstra koruma sağladığı ortaya çıktı. Üniversitedeki bilim adamları, Covid hastalarıyla birlikte olan 750 sağlık çalışanını inceledi. Bunların 58’inin Covid testi hiç pozitif çıkmazken, hepsinde de T-hücrelerinin çok olduğu görüldü. Araştırmalarının sonuçlarını tıp dergisi Nature’de yayımlayan Dr. Leo Swadling, “Daha önce soğuk algınlığı geçirenlerde fazla miktarda T-hücresi oluşuyor. Bu hücreler, koronavirüsle mücadelede iyi bir başlangıç noktası teşkil ediyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR

T-hücrelerinin varlığı, dengeyi çoğalmaya başlamadan önce virüsü ortadan kaldıran bağışıklık sistemlerinin lehine bozuyor” ifadesini kullandı. Raporu kaleme alanlardan Profesör Mala Maini de, “Virüsün çoğalma mekanizmasını tanıyan T-hücreleri, mevcut aşılar tarafından sağlanana ek bir koruma katmanı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu. Araştırmacılar, verilerin tüm koronavirüslere karşı bağışıklık sağlayabilecek yeni bir aşı geliştirilmesinde kullanılmasını umuyor.

İngiltere'den Türkiye'yi ilgilendiren Sinovac kararı İngiltere Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen'ın onaylı aşılarından sonra Sinovac, Sinopharm ve Covaxin'i onaylı aşılar listesine ekleyeceği açıklandı. Böylelikle Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde bu aşıları olanlar da İngiltere’ye seyahat edebilecek.