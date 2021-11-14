Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın ve 4 bronz madalyayı ülkemize kazandıran sporcularımıza, iki milli daha eklendi. Milli sporculardan Ömer Faruk Dayıoğlu altın, Rahmet Baran Şimşek gümüş madalya aldı.

TURNUVADAKİ MADALYA SAYIMIZ 7'YE YÜKSELDİ

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda bugün erkeklerde 3, kızlarda ise 2 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk mücadele etti.

Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, erkekler 59 kilo finalinde Belarus'tan Maksim Bandarevich'i ikinci raunt sonunda 31-8 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalya kazandı. 78 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rahmet Baran Şimşek ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyaya yükseltti.

YARINKİ MÜSABAKALAR

Organizasyonun son günü erkekler 63 kiloda Kadir Şantaş, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kızlar 46 kiloda Şeyma Köseoğlu, 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve 52 kiloda Öykü Özbey madalya mücadelesi verecek.

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