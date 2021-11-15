Türkiye Gazetesi

Maskelerini 1 hafta kullanan insanların olduğunu söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Eğitimin başladığı havaların soğuduğu bu süreçte tekrar tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi maske, yalnız maskelerde dikkat edilmesi gereken bir özellik var elimizde ve cebimizde maskelerle sanki hiç bir şey olmayacakmışız gibi davranıyoruz. Oysa maskelerin özelliklerine tekrar bakmamız ve ömrünün en fazla 2 saat olduğunu unutmamız gerekiyor. Ben birçok arkadaşımda ve yakınımda bu maskelerin 1 hafta kullanıldığını görüyorum. Bu maskeler bu şekilde kullanılınca birçok hastalık için iyi bir taşıyıcı haline geliyor. Maskelerin bir tıbbi atık olduğunu unutmamız gerekiyor. Maskeleri kuralına göre takıyoruz. Maskeyi taktıktan sonra önüne çok fazla elle temas etmiyoruz ve 2 saat sonrada maskeleri mutlaka değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

VİRÜS HIZLA DEĞİŞİME UĞRUYOR

Covid -19'la 2019 Mart ayında tanıştığımızı belirten Tayar, "Covid -19 hepimizin sağlık ve hijyen anlayışını kökten değiştirdi. İlk vakalar çıktığı zaman hatırlarsanız aşırı tepkiler gösterdik. İnsanlarla temas etmemeye çalıştık. Hastalık korkusuyla evlerimize kapandık. Alışkanlığımız komple değişti. Alışverişten eve getirdiğimiz meyveleri bile deterjanla yıkayan arkadaşlarımız oldu. İlk gösterilen tepkiden sonra bir takım kuralları tekrar hatırladık. Maske mesafe ve hijyen hepimiz için önemliydi. Bu kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Hastalığın ilk zamanları verdiğimiz tepki ve reaksiyonlar zamanla biraz daha yumuşamaya başladı. Ondan sonra bana bir şey olmaz diyerek tedbirleri gevşetmeye başladık. Aşı sürecinden sonra böyle bir pandemi süreci yokmuş gibi davrandık. Eskiden hastane sonuçlarına istatistiklerine bakan onlara göre karar veren insanlar daha gevşek davranmaya başladık ama bugün hala ortalama 200 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bunlar resmi kayıtlar birde bunların gözden kaçanları var, tekrar havaların tekrar soğumaya başladığı okulların açıldığı toplu ulaşımdan daha fazla yararlandığımız bu süreçte bence tekrar ilk korona sürecindeki gibi tedbirleri hatırlamakta yarar var maske, mesafe ve hijyene yanı şekilde özen göstermemiz gerekiyor ki aşılamanın belli bir orana ulaştığı toplumsal bağışıklığın biraz daha yaygınlaştığı ve Covid -19'un tanıştığı zaman insan organizması etkeni tanımıyordu. Birçoğumuz hastalığı bir şekilde geçirdik. Covid -19 organizma için tanınan bilinen bir virüs olmaya başladı. Virüs bu süreçte hızla değişime uğrayarak bize değişik yerlerden saldırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de kış zor geçecek: Vakalar arttı, maske mecburiyeti ve evden çalışma geri geliyor İngiltere’de dün 49.156 yeni koronavirüs vakası görüldü. Söz konusu rakamların, son üç ayın en yüksek oranı olduğu öğrenildi. Yetkililer, gelecek yılın birkaç ayın salgın bakımından çok zor geçeceğini ifade ederek, maske mecburiyetine ve evden çalışma modeline geri dönüleceğinin sinyalini verdi.