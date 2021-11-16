Türkiye Gazetesi

Sakarya'da yaşayan 47 yaşındaki Yıldız Güzelsoy, evlendiğinden bu yana geçen 20 yıllık sürede çocuk sahibi olamadı. Martta tüp bebek tedavisiyle üçüz bebeklere hamile kalan Güzelsoy’un mutluluğu, bebeklerinden birinin gelişim problemi olduğunu ve yaşama şansı bulunmadığını öğrenmesiyle yarım kaldı.

Bu bebeğin anne karnında ölmesi durumunda diğer bebeklerin hayatı da riske girecekti. Bunun önlenmesi için yaşama şansı olmayan bebek ile diğerleri arasındaki kan alışverişinin kesilmesi gerekiyordu.

"İKİ SAĞLIKLI ERKEK BEBEK DÜNYAYA GELDİ"

Hamileliğinin altıncı ayında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Güzelsoy’un karnındaki bebeklerden riski olanı ile diğerleri arasındaki kan alışverişi, mikrodalga ışınları kullanılarak kesildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan hekimlerden Doç. Dr. Can Tekin İskender, işlem sonucunda bebeklerden ikisinin hayata tutunmayı başardığını belirterek “24. haftada yaptığımız bu işlemden sonra gebelik 32. haftaya kadar devam etti. Sekiz haftalık bir takipten sonra doğum gerçekleşti. İki sağlıklı erkek bebek dünyaya geldi. Bebekler kuvöze alındı” dedi.

Tüp bebek tedavisinde skandal: Bilmeden birbirlerinin çocuğunu dünyaya getirdiler Çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek yöntemi son zamanlarda çok yaygınlaştı. ABD’de meydana gelen bir olay ise bu tedaviye başvuracakları biraz düşündürecek.

Tüp bebek tedavisinde COVID-19 aşısı Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Özkan Özdamar, “Tüp bebek tedavisi planlayan çiftlerin aşıyı yaptırmaları zorunlu olmamakla birlikte eğer aşılamaya dair tüm şartları uygunsa ve sağlık koşulları elveriyorsa tedavi öncesi aşının tüm dozlarını tamamlamalarını ve tüp bebek sürecine aşı sonrası başlamalarını önerebiliriz” dedi.