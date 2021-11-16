Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Laboratuvarında insanların iki saatten fazla kullandığı maskeleri inceleyip çıkan zararlı bakterileri gösteren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, virüsten korunmak amacıyla takılan maskelerin bir saatten fazla kullanılmaması ikazında bulundu.

MASKEYİ SAATTE BİR DEĞİŞTİRME UYARISI

Yaptığı çalışmayla uzun süre kullanılan maskelerin üzerinde toplanan zararlı mikroorganizmaları laboratuvar ortamında ispatlayan Prof. Dr. Tayar, maskeleri bir hafta kullanan kişilerin olduğunu ifade ederek “Maskeler bir saatten fazla kullanılınca dışarıdan alınan bakterileri ve virüsleri tutarak taşıyıcı hâle geliyor. Nefesle nemlenen ortam bu zararlı mikroorganizmalar, maskedeki kaynaktan burun ve ağız yoluyla vücudumuza geçiyor. Maskelerin tıbbi bir atık olduğunu unutmayıp saatte bir değiştirmek gerekir” dedi.

Fransa'da yeni tedbirler: İlkokullarda maske zorunlu hale geldi Koronavirüs vaka sayılarının artmaya devam ettiği Fransa'da bugünden itibaren ilkokullarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Japonya'da 82 milyon maske depolarda bekliyor Japonya'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede tedarik ettiği 82 milyon maskenin kullanılmadığı bildirildi. Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, 'hesap hatası" iddialarını reddetti.