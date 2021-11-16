Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Hızla yaşlanan dünyada demans ve Alzheimer en önemli sağlık problemlerinden biri hâline geldi. Yapılan bir araştırma, vücuttaki iltihabı önleyici şekilde beslenmenin bu hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

Yunanistan'daki Atina Kapodistrian Üniversitesinde yapılan çalışma meyve, sebze, çay ve kahveden oluşan 'anti-inflamatuar' (iltihap baskılayıcı) diyetin bunama riskini üçte bir oranında azalttığını gösteriyor. Çay, kahve, meyve, sebze ve baklagillerin tümünde bulunan sağlıklı bileşiklerin iltihapla mücadele ettiğini vurgulayan araştırmacılar, çalışmanın insanların daha sağlıklı beslenerek beyinlerini koruyabileceklerini gösterdiğini vurguladı.

Alzheimer’a karşı aşı geliştiriliyor İngiltere’de Alzheimer’a karşı aşı geliştirmeye çalışan bilim adamları fareler üzerinde denedikleri çalışmalardan olumlu sonuç aldı.

Alzheimer hastaları için anlamlı proje Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile Alzheimer hastaları ve yakınları için ‘Hatıraları Tazeler’ sosyal sorumluluk projesine başladı.