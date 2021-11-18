Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Son bir yıldır klinikteki gözlemlerin koronavirüsün üreme fonksiyonunu zayıflattığı yolunda gerçekleştiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu "Tüp bebek tedavisine başlamadan önce Covid-19 geçiren hastalarda, kadınlarda yumurta cevabında azalma, embriyo gelişiminde yavaşlama, fertilizasyon dediğimiz döllenme ve gebeliğin tutunmasında daha düşük oranlar görülmeye başladı. Covid-19 geçiren erkek hastaların ise sperm sayılarında belirgin oranda düşme görüldü. Bunun için ileri çalışmalara ihtiyaç var ama ilk gözlemler bu şekilde" dedi.

Tüp bebek tedavisinde skandal: Bilmeden birbirlerinin çocuğunu dünyaya getirdiler Çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek yöntemi son zamanlarda çok yaygınlaştı. ABD’de meydana gelen bir olay ise bu tedaviye başvuracakları biraz düşündürecek.

Tüp bebek tedavisinde COVID-19 aşısı Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Özkan Özdamar, “Tüp bebek tedavisi planlayan çiftlerin aşıyı yaptırmaları zorunlu olmamakla birlikte eğer aşılamaya dair tüm şartları uygunsa ve sağlık koşulları elveriyorsa tedavi öncesi aşının tüm dozlarını tamamlamalarını ve tüp bebek sürecine aşı sonrası başlamalarını önerebiliriz” dedi.