Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı açıklandı. Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Fahrettin Koca 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan illerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bi rönceki haftaya göre artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmanite, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Barton." açıklamasında bulundu.