Türkiye Gazetesi

ABD’li bilim adamı Jeff Morgan Stibel, yaptığı yeni bir araştırmada, modern insanın beyin kütlesi son 50 yılda yüzde 5’ten fazla küçüldüğü ortaya çıktı.

ZEKA SEVİYESİ DÜŞTÜ

İnsanların zekâ seviyesinin de düştüğüne dikkat çeken bilim adamlarına göre, bunun ana sebeplerinden biri obezitedeki artış.

İNSAN BEYNİ KÜÇÜLÜYOR

Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi’nde görevli ABD’li nörobiyolog Jeff Morgan Stibel, modern insanların beyin boyutunda vücudun geri kalanına göre düşüş tespit etti.

ENSEFALİZASYONDA DÜŞÜŞ

Bulgular, beynin mutlak boyutunun yüzde 5.4 oranında küçüldüğünü ve modern dönemde insan ensefalizasyonunda önemli düşüşler olduğunu gösterdi. Beyin boyutunun vücudun geri kalanına oranı “ensefalizasyon” olarak niteleniyor.

KAFATASLARI İNCELENDİ

Stibel, bir bilimsel dergide yayımlanan araştırması için “Holosen” devrinden kalan 30 ve “Geç Pleistosen”den kalan 25 “Homo Sapiens” kafatası incelendi. Daha geniş ölçekte karşılaştırma için 16 eski “hominini” örneği de araştırmaya dahil edildi.

Hominini, insan ile “pan” cinsinde sınıflandırılan bonobo ve şempanzenin son ortak atasını ve onun soyundan gelenleri kapsayan taksonomik grup olarak tanımlanıyor. Modern insanların incelenmesi için de 1980 ve 1982 arasında ölen 19 kişinin otopsi verileri kullanıldı.

NEDENİ OBEZİTE

Son dört milyon yılda insansılarda beyin, vücudun geri kalanına göre orantısız bir şekilde büyümüştü. Ancak son 50 bin yılda insanın beyin kütlesi yüzde 5’ten fazla azaldı. Stibel’a göre bu düşüş büyük ölçüde obezitedeki artışla ilişkili. Buna göre beynin boyutundaki son azalmalar, modern insanın değişen fizyolojisine uyum sağlama anlamına gelebilir.

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