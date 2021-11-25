Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İngiltere’de yayılmaya başlayan Delta varyantının alt türü olan AY.4.2 ile ilgili olarak yapılan gözlemsel çalışmalar, mutasyonun Hint Delta varyantından yaklaşık 15 kat daha bulaşıcı olduğunu ancak enfeksiyondan sonra ciddi semptomları tetikleme riskinin diğer varyantlara göre daha düşük olduğunu gösterdi.

Şu anda İngiltere’de 6 vakadan birini etkileyen AY.4.2’nin aylar içinde baskın hâle geleceğini söyleyen uzmanlar bu arada iyi bir haber de veriyor. İngiliz hükûmeti tarafından finanse edilen REACT çalışması, yeni suşun hastalığa sebep olma ihtimalinin biraz daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bu durum daha önce de tahmin edildiği gibi Covid’in mutasyona uğrayarak daha zayıf hâle geldiğini önümüzdeki yıllarda koronavirüsün grip gibi mevsimsel bir hastalığa dönüşebileceğinin müjdesini veriyor.

Delta varyantı anne ölümlerini etkiledi: Risk 5 kat daha yüksek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüban Atilla, Covid-19’un şaşılığa sebep olabildiğini, son dönemde bu vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, "Koronavirüsü illaki ağır atlatmak gerekmiyor, hafif geçirenlerde de rastlıyoruz" dedi.

Çin’de Delta varyantı taşıyan Covid-19 vakaları çok sayıda bölgeye yayıldı Çin’de yeni tip corona virüsün (Covid-19) Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. Vakaların artması Pekin'de "sıfır vaka" stratejisini zora sokuyor.