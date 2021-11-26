Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Nu varyantının ortaya çıkması sonucu yeni bir karar alındığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize bütün kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.

BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması! BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Covid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Öte yandan mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni Kovid-19 varyantı uluslararası büyük endişe kaynağı İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün "endişe kaynağı" olduğunu ifade etti.