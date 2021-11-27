Türkiye Gazetesi

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3 milimetre dalga boyundaki radyasyonun kanserli hücrelerin öldürülmesi üzerinde de çalışmaları sürdürülüyor. Karşılaştırma yapabilmek için bir cep telefonundan gelen radyasyonun dalga boyu yaklaşık 30 santimetre ve bir mikrodalgadan gelen radyasyon yaklaşık 12 santimetre olduğunu vurgulayan araştırmacılar “3 milimetre dalga boyunun henüz insanların vücudunda etkinliğinin gösterilmediğini ancak yüzeyleri koronavirüs ve diğer virüslerden arındırmada kullanılabileceğini belirtiyorlar.

Covid aşıları Avrupa'da yarım milyon hayat kurtardı Yapılan araştırmaya göre Avrupa'da 60 yaş ve üstü en az 469 bin kişinin aşılama sayesinde hastalıktan ölümünün engellendiği belirlendi.

Çin'in sıfır covid politikasına gölge düştü! Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı Çin’de tespit edilen 3 koronavirüs vakası sonrası şehrinde yüzlerce uçuş iptal edildi, okullar kapatıldı.