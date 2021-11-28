Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da ortaya çıkan Covid-19’un Omicron varyantı sebebiyle dünya yeniden alarma geçti. Türkiye dahil birçok ülke Afrika’da virüsün görüldüğü yerlere seyahat yasağı getirdi.

“HIZLI YAYILDIĞINA DAİR BİR DELİL YOK”

Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bir açıklama daha geldi. DSÖ, Omicron’un diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu dair bir veri olmadığını belirtti. Omicron’un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir delil olmadığını vurgulayan DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.

“GEREKSİZ MÜDAHALELERDE BULUNMAYIN”

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" vurguladı. Omicron’a yönelik araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

“SADECE AFRİKA’DA GÖRÜLMEDİ”

Yeni varyantın artık dünyanın çeşitli bölgelerinde de tespit edildiği ve Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarının küresel dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Çözümler için birlikte çalışırsak virüsün üstesinden gelebiliriz" dedi.

“YENİ VARYANTIN OLDUĞU BÖLGELERDE HASTA SAYISI ARTTI”

DSÖ’nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) ise "Güney Afrika'nın Omicron mutasyonundan etkilenen bölgelerinde Covid-19 için pozitif test eden kişilerin sayısı arttı, ancak bunun Omicron veya diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

“ÖNCEDEN HASTA OLANLARA DA BULAŞIYOR”

TAG-VE ön verilere göre daha önce Covid-19 olan kişilerin Omicron mutasyonu ile yeniden enfekte olabileceğini aktararak, şimdiye kadar bildirilen enfeksiyonların daha hafif hastalanma eğiliminde olan genç bireyler arasında olduğunu belirtti. TAG-VE, Omicron mutasyonunun endişe düzeyini anlamanın birkaç hafta süreceğini açıkladı.

AVRUPA'YA DA SIÇRADI

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edildi.

Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?

Koca, koronada son durumu paylaşıp merak edilen soruyu cevapladı: Türkiye’de Nu varyantına rastlanmadı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son durumu gösteren günlük tabloyu paylaşıp, ülkede yoğunlukla delta varyantının görüldüğünü söyledi. Koca, ülkede Nu varyantı taşıyan bir vakanın olmadığını ifade etti.