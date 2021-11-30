Türkiye Gazetesi

ABD’de deneysel araştırmalarla geliştirilen sakız, koronavirüse (covid-19) çare olabilir. Virüsle enfekte olmuş kişilerin tükürüğünde yüksek düzeyde virüs bulunuyor. Bu durum karşısında bilim adamları virüse karşı özel bir sakız araştırma çalışmalarına başladı. Molecular Therapy dergisinde yayınlanan bir araştırmaya bu sakız, covid-19’a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin yayılmasını azaltabilir.

VİRÜS İLE SAKIZIN TOZ FORMU KARIŞTIRILDI

Araştırmacılar koronavirüs ile enfekte olmuş kişilerin tükürük örneklerini aldı ve bunları sakızın toz formuyla karıştırdı. Deney sonucunda çarpıcı bir sonuca ulaşıldı ve tükürükte virüs oranında ciddi düşüş olduğu gözlemlendi.

VİRÜSE KARŞI KALKAN OLUŞTURUYOR

Özel sakızın diğer özelliği ise kişi sakızı çiğnediğinde virüsün ağza girdikten sonra tükürüğe karışmasını önleyerek virüse karşı adeta kalkan oluşturuyor. 5 mg.’lık bir sakızın bile virüsün vücuda girmesini önemli ölçüde azaltırken, 50 mg.’lık bir sakız virüsün ağza girmesini yüzde 95 oranında engellediği öne sürüldü.

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