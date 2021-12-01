Türkiye Gazetesi

Covid-19’un yeni varyantı Omicron dünyanın bir numaralı gündem konusu olmaya devam ediyor. Yeni varyantın ortaya çıkmasıyla bazı ülkeler uçuş yasağı getirirken, bazı ülkelerde tedbirler arttırıldı.

DÜNYA ALARMA GEÇMİŞ DURUMDA

Varyantın daha bulaşıcı olabileceği ve sahip olduğu mutasyonlar nedeniyle aşıların etkisini düşürebileceği tezi ise tabiri caizse dünyayı alarma geçirmiş durumda. Ülkelerin varyantın çıktığı bölgeye seyahat yasakları getirmesi üzerine dünya bir kez daha pandeminin başında görmeye alıştığımız manzaralara şahit oldu.

ÜLKE SINIRLARI KAPATILDI

Bazı ülkeler sınırlarını yabancılara kapatma kararı bile aldı. Ancak tüm bu önlemler ile ilgili ezber bozan bir iddia geldi. Kanada'nın önde gelen eğitim kurumlarından Simon Fraser Üniversitesi Pandemiler ve Sınırlar araştırma projesinde araştırma görevlisi ve proje koordinatörü olan Julianne Piper yaptığı açıklama ile bilim dünyasın gündemi oldu.

GEÇ KALINDI

Piper, belirli ülkeleri hedefleyen seyahat yasaklarının Omicron varyantının yayılması üzerinde büyük bir etkisi olması için çok geç olduğunu belirtti. Piper'a göre şu anda Güney Afrika ülkelerine uygulananlar gibi hedefe yönelik seyahat kısıtlamaları, yalnızca virüsün tespit edildiği yerlerden gelen vakaları önlemede etkilidir.

İKİ HAFTA ÖNCE DOLAŞIMDAYDI

Omicron'un seyahat önlemleri uygulanmadan en az iki hafta önce zaten dolaşımda olduğuna dair güçlü bir kanıtlar bulunduğunu beliten Piper'a göre, virüsü birkaç ülkede izole etmekte geç kalındı. Başka bir deyişle alınan seyahat yasakları virüsün yayılmasını engellemekte istenilen başarıyı göstermeyebilir. Varyantın her gün başka başka bir ülkeye sıçraması bu teoriyi güçlendiriyor.

Omicron varyantının görüldüğü ülkeler şöyle...

Suudi Arabistan

Avustralya

Avusturya

Belçika

Botsvana

Kanada

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Almanya

Hong Kong

İsrail

İtalya

Japonya

Hollanda

Portekiz

Reunion

Güney Afrika

İspanya

İsviçre

Birleşik Krallık

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