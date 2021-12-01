Türkiye Gazetesi

Koronavirüs bu defa, Omicron varyantı ile dünya üzerindeki etkisini arttırmaya başladı. Omicron'un ilk olarak Güney Afrika'da görülmesinin ardından başka ülkelerden de söz konusu varyantın görüldüğüne dair açıklamalar art arda geliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, "DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'indeki en az 23 ülke bugüne kadar Omicron vakaları bildirdi ve bu sayının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜLKELERE OMICRON TAVSİYESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, korona virüsün yeni mutasyonu Omicron'a dair açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, Omicron mutasyonunun en az 23 ülkede tespit edildiğini duyurarak, "DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'indeki en az 23 ülke bugüne kadar Omicron vakaları bildirdi ve bu sayının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, "DSÖ bu gelişmeyi son derece ciddiye alıyor ve her ülke aynısını yapmalı. Omicron hakkında her zaman daha fazla şey öğreniyoruz, ancak bulaşma, hastalığın şiddeti, testlerin ve aşıların etkinliği üzerindeki etkisi hakkında öğrenilecek daha çok şey var" diye konuştu. Botsvana ve Güney Afrika'ya bu mutasyonu hızlı şekilde tespit ettikleri ve rapor ettikleri için teşekkür eden Ghebreyesus, bu ülkelerin şimdi başka ülkeler tarafından doğru şeyi yaptıkları için cezalandırılmaları konusunda endişelendiğini belirtti.

"SEYAHAT YASAKLARI YAYILMAYI ENGELLEMEYECEK"

Tüm ülkeleri Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca rasyonel, orantılı risk azaltma önlemleri almaya çağıran Ghebreyesus, "Bu, yolcuların seyahatten önce ve/veya varışta taranması ya da uluslararası yolculara karantina uygulanması gibi yeni mutasyonun yayılmasını geciktirmeye veya azaltmaya yönelik önlemleri içeriyor. Seyahat yasakları, Omicron'un uluslararası yayılmasını engellemeyecek ve yaşam, geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır" dedi.

Omicron mutasyonunun tespit edilmesinden bu yana birçok ülke mutasyonun ülkelerine yayılmasını engellemek amacıyla sınırlarını bazı Afrika ülkelerine kapatma kararı almıştı.

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