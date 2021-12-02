Türkiye Gazetesi

Kanama, sağlık alanında travmaya bağlı ölümlerin en yaygın ikinci nedeni. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve ekibi, kanamanın önüne geçebilecek yerli ve milli bir ilaç üretti.Yerli ilaç KANDUR Ölümlerin en büyük nedenlerinden olan kanamayı 1 dakikada durduruyor.





Yaklaşık 7 yıllık çalışma sonucunda üretilen "Kandur" adındaki ilaç, muadillerinden hem daha etkili hem de daha ucuz.

50 DOLAR MALİYETLİ İLACI 10 DOLARA ÜRETMEYİ BAŞARDILAR

Türkiye'de kullanılan ithal kanama durdurucu ürünlerin maliyeti 30 ile 50 dolar arasında değişiyor. Türk bilim adamları ise bu ürünü 5-10 dolara mal etmeyi başardı.

Doç. Dr. Altıntop, ulusal olarak planlanmış ve başarılı olmuş ilaç modellerinin prototiplerini ürettiklerini, Kayseri dışında Niğde ve Ankara’dan da birçok akademisyenle çalıştıklarını anlatarak, "İsmini Türkçe olsun diye ‘Kandur’ koyduk" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ İHRAÇ KALEMLERİNDEN BİRİSİ OLACAK"

Altıntop, ilacın piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden birisi olacağını söyledi.

"İlk prototipleri uygun maliyetlerde ürettik. Bu ürünümüz tamamen dışa bağımsız bir ürün. Yerli ve milli kaynaklarımız ile bu kanama durdurucuyu üretebiliyoruz. Piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden birisi olacaktır. Bu bilgimizi biz başka ilaçlara ya da başka malzemelere aktararak kullanmak istiyoruz."



Altıntop, ilacın piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden birisi olacağını söyledi.



Bakan Varank'tan koronavirüse karşı yerli ilaç müjdesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" dedi.

İletişim Başkanı Altun duyurdu: Corona virüs tedavisi için kullanılacak yerli ilacın satışına izin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen Corona virüs tedavisinde kullanılacak ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.