Türkiye Gazetesi

İlk olarak Güney Afrika'da keşfedilmesinin ardından, dünyaya yayılmaya başlayan ve aşının yetersiz kalabileceği tespitleriyle korkutan Omicron varyantı, Norveç'te de kabusa döndü. Dün ilk vakanın görüldüğü ülkede, sayı 50 kat arttı. En az 50 kişi de daha söz konusu varyantın görüldüğü bilgidi verildi.

OSLO'DA DÜZENLENEN YILBAŞI ETKİNLİĞİNDEN YAYAILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Norveçli yetkililer, tespit edilen vakaların Oslo'daki bir restoranda düzenlenen yıl başı kutlamasıyla bağlantılı olduğunu duyurdu. Oslo Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 50 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı vurgulandı.

KUTLAMAYA KATILAN VATANDAŞLARA "TEST OLUN" ÇAĞRISI

Yeni vakalar Oslo ve civarında ikamet eden kişilerde görülürken, vakaların yaşadığı bölgelerin yetkileriyle irtibata geçildi. Oslo'da yakın zamanda restoranlara giden kişilere test olmaları çağrısı yapıldı.

Ülkede ilk kez Omicron varyantına, dün, Oeygarden bölgesindeki iki kişide rastlanmıştı. Norveç'te şimdiye kadar 271 bin 623 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle bin 93 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’da ilk Omicron vakası Fransa’da Nijerya’dan dönen bir kişide omicron vakası tespit edildi.

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron, BAE'ye sıçradı Birleşik Arap Emirliklerinde, koronavirüsün yeni mutasyonu olan Omicron'a rastlandı.

Gana'da Omicron varyantı görüldü Batı Afrika ülkesi Gana'da koronavirüsün Omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.

DSÖ açıkladı: 'En az 23 ülkede Omicron mutasyonu tespit edildi' Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs Güney Afrika'da keşfedilen Omicron mutasyonuna en az 23 ülkede rastlandığını duyurdu. DSO, söz konusu varyantın daha çok ülkede görülmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca: Türkiye’de Omicron varyantı görülmedi Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye'de Omicron varyantına rastlanmadığını söyleyerek, yeni tedbirler alınmasına gerek görülmediğini açıkladı.