Türkiye Gazetesi

İngiltere’de ilk kez yapılan çalışmada, koronavirüs aşıların 3’üncü dozları değerlendirildi. Değerlendirmeye alınan tüm aşıların ise Covid'e karşı bağışıklığı güçlendirdiği görüldü.

OMİCRON’A ÇARE OLABİLİR

Araştırmacılar, 3. doz aşının, Omicron varyantı kaynaklı ölüm ve ağır hastalıkları engelleme konusunda koruma sağlayacağına dair işaretler olduğunu söyledi.

EN ETKİLİ KORUMA SAĞLAYAN AŞILAR BELLİ OLDU

7 aşı üzerinde yapılan araştırma sonucunda Pfizer ve Moderna koruma sağlayan en etkili aşı oldu.

114 MİLYON DOZ EKSTRA AŞI SİPARİŞİ VERİLDİ

Aynı çalışmayı yapan ekip, stokların daha uzun gitmesi için, Pfizer'ın yarım dozunun bile bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabileceğini öngörürken, İngiltere hükümeti, gelecek iki yılda yapılmak üzere 114 milyon doz ekstra aşı siparişi verdi.

ENFEKSİYON RİSKİNİ YÜZDE 93’TEN FAZLA AZALTIYOR

Pfizer, halka hatırlatıcı aşı yapılmasının, yıllık olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor. Hatırlatıcı aşı olarak tanımlanan 3. doz, enfeksiyon riskini yüzde 93'ten fazla azaltıyor.

7 AŞI TESTE ALINDI

Southampton Üniversitesi tarafından yapılan ve Lancet Dergisi'nde sonuçları yayımlanan araştırmaya 3 bin kişi katıldı. AstraZeneca veya Pfizer'la ikinci dozlarını olan deneklere, üç ay sonra 3. dozları yapıldı. 3. doz olarak 7 aşı teste alındı. Deneklere yapılan, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen, Curevac ve Valneva aşılarının tamamı bağışıklık seviyesini yükseltti.

MODERNA VE PFİZER’DAN TAM KORUMA

Yapılan değerlendirmede mRNA tipi aşılar olan Moderna ve Pfizer'ın daha fazla antikor ve T hücresi oluşturduğu gözlemlendi. Bu iki aşının özellikle iki doz AstraZeneca üzerine yapıldığında çok daha iyi sonuç verdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 3. doz ile birlikte mevcut tüm varyantlara güçlü bir bağışıklık gözlemledi. Aynı durumun, Omicron varyantı için de gerçekleşmesi umuluyor.

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