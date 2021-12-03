Türkiye Gazetesi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin yeni varyant Omicron karşısında yeterli korumaya sahip olup olmadıkları konusunun henüz yeterince net olmadığını belirten Şahin, mevcut aşıyı hızlı bir şekilde Omicron’a uyarlayabileceklerini söyledi.

YENİ VARYANT ERKEN ÇIKTI

BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantın aşılı insanlara da bulaşabileceğini söyledi. Aşılanmış kişilerin hastalığın ağır seyrine karşı korunacağını öngördüklerini belirten Şahin, yeni varyantın beklediğinden erken ortaya çıktığını aktararak, "Covid-19 aşısını nispeten hızlı şekilde yeni varyanta adapte edebilme yeteneğine sahibiz" dedi.

ŞAHİN TARİH VERDİ

Şahin, yeni aşı gerekmesi durumunda uyarlanmış aşının gelecek yıla hazır olabileceğini bildirdi. Covid-19 virüsünün mutasyonlara uğramasının aşının her yıl yaptırılması ihtimalini artırdığını belirten Şahin, “Covid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Öne çıkan soru; buna ne zaman ihtiyacımız olacağıdır" ifadesini kullandı.

YOKSUL ÜLKELER GÜNDEMİMİZDE

Yoksul ülkelere aşının ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, daha düşük sıcaklıklarla aşının korunması gibi bu ülkelere aşının dağıtımını kolaylaştıracak teknolojilere odaklandıklarını söyledi. Hem yoksul hem de gelişmekte olan ülkeler için özel çözümler üretmeye çalıştıklarını belirten Dr. Özlem Türeci, herkesi bu çabalara katılmaya davet etti.

Türeci, potansiyel bir kanser aşı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması! BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Covid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Öte yandan mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

Avrupa İlaç Ajansı Biontech aşısını 5-11 yaş için onayladı Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'ın COVID-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için güvenli olduğunu bildirdi