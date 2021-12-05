Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, varyant kaynaklı bir ölüm bildirilmediğini açıkladı.

Moderna ve BioNTech-Pfizer'dan arka arkaya gelen 'Omicron'a karşı yeni aşı' açıklamalarına değinen Lindmeier, "Aşı üreticilerinin halihazırda önceden planlamaya başlamaları ve mevcut aşıyı değiştirmek zorunda kalma olasılığını planlamaları çok tavsiye edilen bir durumdur. Bu, son alarm zili çalana kadar beklemekten daha iyidir" değerlendirmesinde bulundu.

AŞILAR OMICRON'A KARŞI ETKİLİ Mİ?

Lindmeier, mevcut Covid-19 aşılarının Omicron'a karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için zamana ihtiyaç duyulduğunu, tüm parçaların bir araya getirildikten sonra aşıların etkinliğinin ortaya çıkacağını vurguladı.

Omicron varyantına ilişkin tam değerlendirme yapmanın biraz zaman alacağını aktaran Lindmeier, varyant ilk ortaya çıktığında, bu süreyi 2-3 hafta olarak duyurduklarını anımsattı.

HENÜZ ÖLÜM RAPOR EDİLMEDİ

Lindmeier, dünyada varyantın ortaya çıktığı ülkelerde gözlemlerin devam ettiğini, çıkan sonuçların DSÖ'ye bildirildikten sonra Omicron'a ilişkin net bilgi sahibi olacaklarını belirterek "Adım adım gitmeliyiz ve tüm verileri bir araya getirmeliyiz" dedi.

Omicron varyantı nedeniyle DSÖ'ye henüz bir ölüm raporu bildirilmediğini aktaran Lindmeier, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Lindmeier, salgında baskın varyantın yüzde 90 ile Delta varyantı olduğunun altını çizdi.

DSÖ: Yeni varyantların ortaya çıkması sürpriz değil Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını söyleyerek, devletlere öncelikli grupları aşılamada hız kesilmemesi çağrısında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Şener: Koronavirüs mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu ve bunun Covid-19'un 'mevsimsel bir hastalığa' dönüşmesinin işareti olabileceğini açıkladı.