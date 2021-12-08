Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeni mutasyon türü Omicron giderek yayılıyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Abdullah Al-Sanad yaptığı açıklamada, ülkede ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Al-Sanad, söz konusu kişinin bir Afrika ülkesinden gelen yolcu olduğunu söyledi. Yolcunun daha önce iki doz Covid-19 aşısı yaptırdığını belirten Al-Sanad, şu anda karantina altında olduğunu ifade etti. Al-Sanad, ülkede gerekli önlemlerin alındığını belirtirken, çalışmaların mevcut aşıların yeni mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.



KUVEYT'TE KORONAVİRÜS SALGINININ SON DURUMU

Kuveyt'te korona virüs salgınında toplam 413 bin 555 korona virüs vakası tespit edilirken, 2 bin 465 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 milyon 300 bin nüfuslu ülkede korona virüse karşı iki doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 74.1 olarak kaydedildi.

Omicron varyantı için büyük takip Süper varyant da denilen Covid'in Omicron mutasyonu için Türkiye’de 17 noktada tarama yapılacak

Omicron varyantı ABD'nin 19 eyaletinde görüldü ABD’de Omicron varyantı tespit edilen eyalet sayısının 19’a yükseldiği öğrenildi. Ülkede çocuklarda görülen virüs oranının ise 7 milyonu aştığı duyuruldu.

Omicron'dan korunmak için Covid geçirmiş olsanız da aşınızı yaptırın Ülkeler arasında giderek yayılan Omicron varyantının da Delta varyantı gibi aşılardan kaçabilme özelliğine sahip olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, iki doz aşının koruyuculuğu olmakla birlikte mutlaka hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini söyledi.