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Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
08.12.2021 - 20:00 |
Son Güncelleme:
08.12.2021 - 20:02
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
812768
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/812768.aspx
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